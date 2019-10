Petrobras abaixa preço do Diesel depois de um mês sem reajustar valor

São Paulo — A Petrobras reduziu nesta sexta-feira o preço do diesel nas suas refinarias em cerca de 1,5%, de acordo com informações do site da estatal que apontam várias praças de comercialização.

A última vez que a estatal havia reajustado o preço foi em 19 de setembro, quando a Petrobras elevou a cotação em 4,2%, na esteira das fortes altas no preço internacional do petróleo após ataques a instalações da estatal saudita Aramco, ocorridos em 14 de setembro. Assim, a empresa ficou 36 dias sem mudar os preços do combustível.

O valor da gasolina da empresa não sofreu alteração.