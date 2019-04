Pesquisa mostra expectativa de mais de 40% de inflação anual na Argentina

São Paulo — A expectativa de inflação para a Argentina se manteve em mais de 40% ao ano em abril, mostrou uma pesquisa com a população local realizada pelo Centro de Pesquisa em Finanças da Universidade Torcuato di Tella. Segundo a média das respostas, as expectativas de inflação recuaram 0,2 pontos porcentuais, com respeito à mediação de março, e ficaram em 40,6%.

Regionalmente, as expectativas de inflação tiveram aumento na capital do país, mas recuaram na Grande Buenos Aires e no interior do país. Na leitura de março, a inflação ao consumidor argentino subiu 4,7% ante fevereiro e teve avanço de 54,7% na comparação anual, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec).

O governo e analistas privados esperam que os preços desacelerem no restante do ano, mas continuem em patamar elevado. Nesse quadro de inflação, recessão econômica e aumento na pobreza, o presidente Mauricio Macri deve tentar a reeleição no fim do ano, com as pesquisas prevendo uma dura disputa com a oposição.