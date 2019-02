Peru: PIB cresce 5,9% no 4º trimestre de 2012

O Instituto Nacional de Estatística do Peru (Inei) informou que o produto interno bruto (PIB) do país cresceu 5,9% no quarto trimestre de 2012, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano de 2012, o crescimento foi de 6,3%.

De acordo com o Inei, a demanda doméstica cresceu 8,3% no quarto trimestre; o setor de construção teve uma expansão de 12,5%, o de comércio varejista cresceu 6,4% e o de manufatura teve um crescimento de 2,2%; o de mineração teve uma contração de 2% e o de pesca teve uma retração forte, de 25,4%, sempre em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As informações são da Dow Jones.