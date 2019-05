Peru não aplicará sobretaxa sobre barras de aço do Brasil, diz ministério

Brasília – O Peru decidiu não aplicar sobretaxas antidumping sobre barras de aço importadas do Brasil, informou nesta sexta-feira o Ministério da Economia em nota conjunta com o Ministério de Relações Exteriores.

Segundo as pastas, a autoridade peruana responsável não identificou qualquer ameaça do produto brasileiro à indústria do país.

O governo brasileiro disse receber a notícia com “satisfação”, e avaliou o resultado como “importante para a relação econômico-comercial entre o Brasil e o Peru, uma vez que as exportações de barras de aço representam um dos principais itens da pauta exportadora brasileira para o país andino”.

Em 2018, o Brasil registrou com Peru 798,1 milhões de dólares em exportações e um saldo comercial de 337,4 milhões de dólares. Para o ano, a expectativa do Ministério da Economia é que o saldo comercial total brasileiro fique em 50,1 bilhões de dólares.