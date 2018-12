Justiça suspende leilão de distribuidora da Eletrobras no Amazonas

São Paulo – A Justiça Federal do Amazonas decidiu nesta sexta-feira suspender o leilão da Amazonas Energia, distribuidora amazonense de energia da Eletrobras.

O leilão de privatização da Amazonas Energia estava previsto para acontecer no próximo dia 10.

Na decisão, o juiz Ricardo A. De Sales citou o “aparente açodamento dos agentes da administração federal em pretender alienar patrimônio público, sem as cautelas necessárias à segurança jurídica – e salvaguarda dos direitos do consumidor, especialmente do consumidor de baixa renda”.