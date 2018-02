Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA têm queda inesperada

O número de norte-americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu inesperadamente na última semana, indicando aperto do mercado de trabalho e fortalecimento da economia no início do ano.

O Departamento de Trabalho dos EUA informou nesta quinta-feira que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 1 mil na semana encerrada em 27 de janeiro, para 230 mil em números ajustados sazonalmente.

Economistas consultados pela Reuters previam um aumento para 238 mil na semana passada. A semana passada marcou a 152ª semana seguida em que os pedidos permaneceram abaixo da marca de 300 mil associada com um mercado de trabalho forte.