Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA recuam semana passada

Washington – O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, indicando melhora sustentada nas condições do mercado de trabalho.

Os novos pedidos recuaram em 14 mil, para 298 mil segundo números ajustados sazonalmente, na semana encerrada em 16 de agosto, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters esperavam recuo para 300 mil na semana passada.

A média móvel de quatro semanas, considerada medida melhor das tendências do mercado de trabalho já que eliminada a volatilidade semanal, subiu em 4.750, para 300.750. Mas nesse nível continua consistente com crescimento sólido do emprego e os pedidos estão de volta ao nível pré-recessão.