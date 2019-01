Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem para menor nível desde 1969

Washinton – O número de norte-americanos que entraram com pedido de auxílio-desemprego caiu para uma mínima de mais de 49 anos na semana passada, mas a queda provavelmente superestima a saúde do mercado de trabalho, já que os pedidos de vários estados, incluindo a Califórnia, foram apenas estimados.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego tiveram uma queda de 13 mil, para 199 mil solicitações na semana encerrada em 19 de janeiro com ajuste sazonal, o nível mais baixo desde meados de novembro de 1969, quando foram registrados 197 mil pedidos, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Os dados da semana anterior foram revisados para baixo, mostrando uma queda de mil solicitações recebidas do que o informado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que o número de pedidos aumentaria para 220 mil na última semana.