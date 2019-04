Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem para menor nível desde 1969

Washington — O número de norte-americanas que entraram com pedidos de auxílio-desemprego caiu para a mínima de 49 anos e meio na semana passada, indicando força sustentada do mercado de trabalho que pode conter as expectativas de uma forte desaceleração no crescimento econômico.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 8 mil, para 196 mil em dados ajustados sazonalmente, na semana encerrada em 6 de abril, nível mais baixo desde o início de outubro de 1969.

Com isso os pedidos chegaram a quatro semanas seguidas de queda. Os dados da semana anterior foram revisados para mostrar mais 2 mil pedidos do que informado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters estimavam que os pedidos subiriam para 211 mil na última semana.