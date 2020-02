Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos sobem modestamente

Washington — O número de norte-americanos que solicitaram auxílio-desemprego aumentou modestamente na semana passada, sugerindo força sustentada do mercado de trabalho que poderia ajudar a apoiar a economia em meio aos riscos do coronavírus e ao fraco investimento das empresas.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 4 mil, para 210 mil com ajuste sazonal na semana encerrada em 15 de fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Os dados da semana anterior foram revisados para mostrar mais mil pedidos recebidos do que os relatados anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as reivindicações aumentariam para 210.000 na última semana.