Partidos no Reino Unido seguem divididos em relação ao Brexit

Londres – O porta-voz do Brexit para o principal partido de oposição do Reino Unido admitiu nesta quarta-feira que seus colegas estão divididos em meio aos alertas de britânicos e empresas europeias cada vez mais urgentes sobre os danos que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) poderia causar.

Keir Starmer, do Partido Trabalhista, disse que “há visões muito divididas” entre Legisladores trabalhistas sobre se o Reino Unido deve tentar permanecer no mercado único da UE após o Brexit (saída do Reino Unido da UE).

Alguns legisladores trabalhistas querem que o Reino Unido permaneça no mercado único para minimizar os prejuízos da economia do Reino Unido após o Brexit.

O bloco está frustrado com o que vê como falta de propostas firmes do Reino Unido sobre as relações futuras, e o tempo está acabando. O Reino Unido deve sair da UE em 29 de março de 2019.