Parlamento italiano dá voto de confiança e aprova orçamento de 2019

Roma – O parlamento italiano aprovou no sábado o orçamento do governo para 2019, pouco antes do prazo final, após um acordo costurado na semana passada com a Comissão Europeia, acalmando assim os mercados financeiros e evitando risco de sanções contra Roma.

A Itália reformulou o orçamento e reduziu o déficit no ano que vem para 2,04 por cento do Produto Interno Bruto, depois que Bruxelas rejeitou a meta inicial de 2,4 por cento, argumentando que isso violava as regras fiscais da UE. O déficit deste ano deve ser de 1,9 por cento do PIB.

O orçamento, apresentado ao parlamento em outubro, superou seu último obstáculo no sábado, com o governo conseguindo um voto de confiança no projeto junto à Câmara dos Deputados com algum conforto: foram 327 votos a favor e 228 contra.

A moção de confiança marcou o fim de um acirrado debate, pois parlamentares da oposição reclamavam que o acordo de última hora com Bruxelas não lhes dava tempo para avaliar ou debater adequadamente o pacote de emendas.

Algumas centenas de apoiadores do Partido Democrático, de centro-esquerda, protestaram do lado de fora do parlamento.