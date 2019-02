Parlamento espanhol rejeita emendas contra o Orçamento

Madri – O Congresso dos Deputados da Espanha rejeitou nesta quarta-feira as dez emendas apresentadas pela oposição aos orçamento geral para 2012, que prevê um corte de mais de 27 bilhões de euros.

Após a rejeição às emendas, que receberam 156 votos a favor e 182 contra, o projeto de lei do Orçamento Geral do Estado continua sua tramitação parlamentar com a apresentação de emendas parciais.

O presidente do Governo, o conservador Mariano Rajoy, disse depois da votação que embora os orçamentos contenham medidas “difíceis, duras e que os espanhóis não gostam”, levarão “sem nenhuma dúvida” à recuperação econômica do país.

O ministro da Fazenda, Cristóbal Montoro, destacou perante o Parlamento que o orçamento é “o adequado a uma recessão econômica”, e o que “a Espanha precisa em uma situação de crise excepcional” para recuperar a confiança interna e externa.

Montoro também acusou o governo anterior, presidido pelo socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de ter enganado os espanhóis com suas contas de 2011, por ter deixado um déficit público de 8,5% do PIB, superior aos 6% previstos, o que obriga o atual Executivo a fazer grandes cortes.

As contas de 2012 foram realizadas com um objetivo de déficit público de 5,3% do PIB, para deixá-lo em 3% no ano que vem, como exige o Pacto de Estabilidade da União Europeia.