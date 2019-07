Parlamentares dos EUA confirmam acordo sobre orçamento e teto da dívida

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, confirmaram em nota nesta segunda-feira, 22, o acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o teto da dívida.

Segundo eles, isso garantirá a segurança nacional e também investimentos em “prioridades da classe média que avançam na saúde, segurança financeira e no bem-estar do povo americano”.

As lideranças democratas afirmaram que, com a solução, acaba a ameaça de que parte do orçamento fique paralisado. “Com este acordo, nós conseguimos evitar outra paralisação parcial do governo, o que é tão prejudicial, para atender às necessidades do povo americano e honrar o trabalho de nossos funcionários públicos”, dizem eles.

Os democratas também estão satisfeitos em “assegurar financiamento robusto para prioridades neste acordo” e dizem que têm insistido com a paridade nos aumentos entre a defesa e gastos de fora desta área.

“Nós nunca vamos deixar a fé total e o crédito dos Estados Unidos sob ameaça e portanto estamos atingindo a suspensão do limite da dívida até 31 de julho de 2021”, afirmam Pelosi e Schumer. Agora, a Câmara diz que agirá “de modo rápido” para elevar o teto orçamentário e o limite de endividamento na Casa, para que isso possa ir “à mesa do presidente o mais rápido possível”.