Paraguai apresenta plano para vender carros montados no Brasil

Assunção – O governo paraguaio apresentou nesta terça-feira em Assunção o novo plano “Auto familiar”, uma iniciativa em parceria com a indústria brasileira para vender veículos novos a um custo de US$ 8,8 mil financiados pelo Banco Nacional de Fomento (BNF).

No ato, realizado na esplanada em frente ao Palácio de Governo, esteve presente o presidente do Paraguai, Horacio Cartes, acompanhado do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Marcos Pereira.

Além disso, Cartes publicou em sua conta no Twitter uma mensagem sobre este novo plano de seu governo para beneficiar a compra de carros montados no Paraguai e no Brasil.

“Com financiamento e preços razoáveis, a indústria nacional do automóvel cresce e beneficia as famílias paraguaias facilitando o acesso a um 0 km”, indicou o presidente.

Os dois países trabalharam de forma conjunta para favorecer suas indústrias graças a esta iniciativa, que compreende oito marcas diferentes com cerca de 500 modelos, entre as que estão a italiana Fiat, a alemã Volskwagen e a americana General Motors.

O ministro de Indústria e Comércio paraguaio, Gustavo Leite, que também participou do ato de inauguração do plano, explicou que é uma cooperação e uma visão de integração das cadeias industriais de montagem de ambos os países.

Além disso, Leite acrescentou que a iniciativa gera uma dinâmica comercial intensiva do Paraguai com o Brasil.

Também participaram do ato o chanceler paraguaio, Eladio Loizaga, o ministro de Saúde Pública, Antonio Barrios, e diversos representantes do setor automotivo do Paraguai.