Para Meirelles, saldo de empregos em 2017 segue positivo

Por Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em sua conta no Twitter que o saldo de empregos em 2017 segue positivo, “apesar de pequena variação negativa em novembro”.

“A melhora em comparação a 2015 e 2016 é substancial e o avanço é cada vez mais rápido”, disse o ministro.

No primeiro mês de vigência da reforma trabalhista, o País registrou fechamento de 12.292 vagas em novembro.

No acumulado de 2017 até novembro, há uma abertura de 299.635 postos de trabalho com carteira assinada.

A expectativa do Ministério do Trabalho é encerrar o ano com estabilidade na geração de empregos.

Para 2018, é aguardada a criação de 1,78 milhão de novos postos formais, número que pode crescer com as novas modalidades de contrato aprovadas na reforma, segundo a pasta.