Guedes diz que não houve queda das exportações para a China

Paulo Guedes, ministro da Economia, está otimista. “Vai dar tudo certo”, disse em entrevista transmitida ao vivo pela internet, feito pelo BTG Pactual Digital. Isso porque não houve queda das exportações para a China. “Desde dezembro, sabemos que havia um problema de saúde na China, mas estávamos acompanhando principalmente o impacto econômico. Não sabíamos que seria uma pandemia. Até o momento não está havendo queda das exportações.”

“As exportações brasileiras não caíram ainda, estão subindo. A queda para Europa foi de 1%. Para os Estados Unidos, caíram mais de 30%. Para Argentina, também foi uma queda de mais de 30%. Mas a queda foi compensada pelo aumento acelerado adivinha para quem? Para a China.”

Guedes diz que são duas ondas: a primeira de saúde e de economia, e que as duas precisam ser acompanhadas concomitantemente para o Brasil não entrar em depressão. “A nossa volta pode ser em V, temos capacidade de reagir novamente. Vamos surpreender de novo o mundo.”

Segundo o ministro, o crescimento do ano passado deve ser reajustado para cima. “Na margem, [o produto interno bruto] deve ter subido 1,7% e integralmente, 1,3%”, afirma. “Além disso, em janeiro tivemos a melhor arrecadação da história e em fevereiro houve a segunda melhor. O Brasil estava decolando.”

Guedes afirma que a construção civil estava crescendo a dois dígitos, assim como o crédito privado.

Já as medidas tomadas pelo Brasil para reduzir a pandemia estão iguais ou à frente dos demais países. A Índia incluiu social, financeira e digitalmente 230 milhões de indianos. Proporcionalmente, o Brasil fez mais: 60 milhões de brasileiros serão incluídos. “Em nenhum momento, haverá um descaso com a saúde; só que precisa olhar o outro lado também: a economia”, afirmou.

O ministro lembra que o presidente Jair Bolsonaro disse que são duas ondas. “A primeira onda é da saúde. E tem a segunda da economia. Temos que trabalhar as duas ondas. Não podemos deixar virar uma grande depressão. Temos que ter todos os cuidados para salvar vidas. Mas devemos preservar os sinais vitais da economia. É como um urso hibernando. Quando ele sai da caverna, ele sai forte e sai para caçar e vai celebrar. Ele não perdeu os sinais vitais, mas economizou energia.”

Ele disse que nenhum brasileiro pode ficar para trás. “Não é hora de desentendimento entre os brasileiros, há vidas estão em jogo. E vamos sair do lado de lá da margem do rio. Preservar os sinais vitais da economia não significa sair agora do isolamento, isso é ponto futuro. Na China está acontecendo, e a Alemanha e os Estados Unidos estão pensando nisso também.”

Ao todo, o governo vai disponibilizar 700 bilhões de reais. Cerca de 500 bilhões de reais virão de receitas que o governo iria receber e que foram adiadas e de linhas de crédito disponibilizadas. Além disso, anunciou 100 bilhões de reais para auxílio para informais, mais 51 bilhões de reais para complementação salarial e 34 bilhões de reais para folha de pagamento salarial – e o governo fica com 85% do risco, mas protege empregos e empresas.

“Tínhamos três pilares a derrubar. A Previdência foi o primeiro a cair, depois os juros. Só falta o funcionalismo público que não pode continuar subindo assim. Será que o funcionalismo público pode ajudar? Ficar sem receber aumento neste ano e no ano que vem? Achamos mais importante não é tirar poder de compra, estamos injetando poder de compra. Achamos mais importante travar.”

Para Guedes, o que vai tirar o Brasil do vale do “V” é a volta dos investimento: “não é razoável que a oitava economia do mundo seja o 106o país mais fácil para fazer negócios no mundo”.

Focus

Com o avanço da pandemia de coronavírus e a ameaça real de retração global, a expectativa de evolução da economia brasileira em 2020 caiu mais uma vez, de queda de 1,96% para recuo de 2,96%, conforme o Relatório de Mercado Focusdivulgado nesta segunda-feira, 20, pelo Banco Central. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 1,48%.

Para 2021, o mercado financeiro prevê alta do Produto Interno Bruto (PIB), de 3,10%, ante 2,70% na semana anterior. Quatro semanas atrás, estava em 2,50%.

No Focus agora divulgado, a projeção para a queda da produção industrial de 2020 passou de 1,42% para 2,25%. Há um mês, estava em alta de 1,00%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial passou de 2,95% para 2,90%. Era 2,50% quatro semanas antes.