Países do Mercosul aprovam fim da cobrança de roaming internacional

São Paulo — Os países que compõem o Mercosul aprovaram nesta quarta-feira (17) um projeto que prevê o fim da cobrança de roaming internacional na comunicação por meio de voz e dados, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Segundo o comunicado, o acordo elimina a cobrança de roaming internacional nas comunicações feitas entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os países signatários e que compõem o bloco.

De acordo com o documento, o fim do roaming entrará em vigor 30 dias após a ratificação do acordo pelos países que fazem parte do acordo.

O processo será coordenado pelos órgãos reguladores de telecomunicações de cada país, a argentina Secretaria de Governo de Modernização e a Autoridade Nacional de Comunicações (Enacom), o Ministério da Ciência, Tecnologia e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Brasil, o paraguaio Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicação(Conatel) e o Ministério da Indústria, Energia e Mineração e a Unidade Reguladora de Serviços de Comunicações (Ursec), pelo Uruguai.