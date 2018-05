Padilha diz que governo trabalha com alta do PIB de 2,5% este ano

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou hoje (17) que o governo já trabalha com uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano em torno de 2,5%. “Nossa previsão é que fique entre 2,5% e 3%. Hoje, na análise feita, a tendência é projetando mais para direção dos 2,5%. Nós, no governo, preferimos não trabalhar com número superior a 2,5%”, disse o ministro em entrevista publicada pela agência Reuters. A previsão oficial do ministério da Fazenda para o PIB é de 3%.

O primeiro trimestre de 2018 foi de queda na atividade econômica. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), dessazonalizado (ajustado para o período), teve retração de 0,13% de janeiro a março, comparado ao último trimestre de 2017, de acordo com dados divulgados ontem (16). O dado fez com que o governo não elevasse as expectativas do PIB acima de 2,5%.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, diz que governo trabalha com crescimento de 2,5% do PIB em 2018 (Arquivo/José Cruz/Agência Brasil)

Padilha afirmou ainda que o governo de Michel Temer está “no rumo certo” colocando em prática o ajuste fiscal. Para ele, questões internacionais contribuem para a desaceleração no crescimento do país. “Não podemos desconhecer a circunstância econômica internacional. O mundo não vai da forma que gostaríamos que fosse para que pudéssemos ter um crescimento acima do que estamos tendo”.

O ministério da Fazenda já anunciou que pode rever a previsão do PIB para este ano. “Não é novidade para ninguém que, nos últimos meses, alguns indicadores de atividade estão vindo um pouco mais fracos do que se esperava”, disse o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida.

Mansueto ressaltou que o mercado também revisou a meta: a projeção passou de cerca de 3,5% a 4% para 2,5% a 3%. No último boletim Focus, a estimativa do mercado foi de 2,51%.