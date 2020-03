Pacote contra impactos econômicos do coronavírus já soma R$ 170 bilhões

O pacote do Ministério da Economia para fazer frente aos impactos econômicos do coronavírus soma R$ 170 bilhões em medidas. Na segunda-feira, o ministro Paulo Guedes havia anunciado um conjunto de medidas que somavam R$ 147 bilhões.

O valor, no entanto, foi ampliado com a adoção de novas ações, como o auxílio de R$ 200 mensais que será pago a trabalhadores informais, que terão impacto de cerca de R$ 15 bilhões.

Segundo o IBGE, são 40,8 milhões de trabalhadores informais, incluindo os que atuam sem carteira no setor privado e no trabalho doméstico e os que atuam por conta própria (dos quais 19,3 milhões sem qualquer registro, como um CNPJ de microempreendedor individual). Eles representam 43,3% do número de pessoas ocupadas o país.



As medidas para a população mais vulnerável somam R$ 98,4 bilhões. Para a manutenção de empregos, R$ 59,4 bilhões. E para o combate à pandemia, R$ 11,8 bilhões.

Casos no Brasil

De acordo com o último anúncio feito pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira, estão confirmados 428 casos de coronavírus no Brasil. O coronavírus também já deixou quatro mortes no país.