Otimismo com a economia cai após posse de Bolsonaro, diz Datafolha

O percentual de brasileiros que acreditam que a situação econômica do país irá melhorar nos próximos meses caiu de 65 por cento em dezembro para 50 por cento este mês, enquanto aqueles que acreditam em uma piora do cenário passaram de 9 por cento para 18 por cento, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 8.

O levantamento, o primeiro sobre expectativa da população sobre a economia após a posse do presidente Jair Bolsonaro, marca uma inédita piora nesse tipo de expectativa no início de um primeiro mandato presidencial desde o início da série histórica, em dezembro de 1997, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

A pesquisa também apontou que os brasileiros estão menos otimistas com sua própria situação econômica. Segundo o levantamento, 59 por cento confiam em uma melhora, ante 67 por cento em dezembro, e 11 por cento preveem uma piora, contra 6 por cento no levantamento passado.

O Datafolha ouviu 2.086 brasileiros com 16 anos ou mais, em 130 municípios, nos dias 2 e 3 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, de acordo com a Folha.