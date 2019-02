Os 20 países mais ricos do mundo (e o Brasil em 77º)

1/23 (Benh Lieu Song/Wikimedia Commons)

São Paulo - O que é: tamanho do, recursos naturais, dinheiro no bolso, serviços públicos de qualidade? No ranking de países mais ricos do mundo divulgado nesta semana pela Global Finance Magazine, o critério utilizado foi o PIB per capita corrigido pela paridade de poder de compra. A PPP usa como base o real custo dos preços e serviços, como se todos os países tivessem uma moeda comum, e não o valor nominal dado pelas taxas de câmbio, que são voláteis e dão um peso desproporcional para quem tem moeda forte. Oficou em primeiro lugar, apesar de um histórico lamentável de direitos humanos e das mortes que se acumulam nas construções para a Copa do Mundo de 2022. Alguns outro petro-estados também entraram, ainda que sua riqueza média esconda uma grande desigualdade na distribuição real. A lista é dominada por países europeus e asiáticos, além dos Estados Unidos e do Canadá. Veja a seguir o top 20 com a medida de PIB per capita do FMI (Fundo Monetário Internacional) corrigido pela PPP estimada de 2013, além do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU (Organização das Nações Unidas) e a taxa de crescimento da economia em 2014: