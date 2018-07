Os 20 países mais inovadores do mundo (incluindo a China)

São Paulo – Pela primeira vez, a China ficou entre os 20 primeiros lugares em um ranking de inovação com 126 países.

O Índice Global de Inovação (IGI) é publicado anualmente desde 2007 pela Universidade Cornell, pelo INSEAD e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

“A China tem subido e continuará a subir”, disse Francis Gurry, diretor-geral da OMPI, na conferência de lançamento.

Foram analisados 7 pilares da inovação com um total de 80 indicadores. A China é líder em patentes, publicações científicas e trabalhadores da ciência e tecnologia.

“É muito difícil um país copiar o outro, mas o que podemos aprender com a China é a necessidade de ter uma estratégia muito clara de desenvolvimento, especialmente em ramos como educação universitária e investimento em pesquisa”, diz Soumitra Dutta, professor de Cornell e um dos responsáveis pelo estudo, para EXAME.

Na mesma categoria de renda da China, há apenas dois outros países se aproximando do top 20: a Malásia na 35ª posição e a Bulgária na 37ª posição.

Mas outros também mostram uma trajetória claramente ascendente, como Índia, Irã, Tailândia e Vietnã. Já Israel subiu 6 degraus em um ano e ficou na 11ª posição.

Na América Latina, o país mais bem classificado é o Chile, no 47º lugar, com destaque para fatores como qualidade regulatória, matrículas no ensino superior e acesso a crédito. Costa Rica é a 2ª mais bem colocada na região e o México é 3º.

O Brasil escalou 5 posições e passou do 69º para a 64º lugar no ranking geral. O país está relativamente parado nos aportes em inovação, mas conseguir subir 10 posições nos resultados.

A África do Sul está na nossa frente e é a melhor colocada do continente africano, na 58ª posição.

11 das 20 economias mais inovadoras do planeta são europeias, incluindo as três primeiras. O primeiro lugar do ranking geral ficou com a Suíça pela oitavo ano consecutivo.

O país é o primeiro colocado em diversos indicadores de patentes, é o segundo em produção industrial de alta e média-alta tecnologia e está entre os líderes globais em despesas com pesquisa e desenvolvimento e em qualidade de universidades locais.

Veja quais são os 20 países mais inovadores do mundo segundo o ranking: