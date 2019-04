Os 15 países mais ricos do mundo – Luxemburgo está em 2°

São Paulo – O Catar, com apenas 2,3 milhões de habitantes, é o país mais rico do mundo, segundo o Fundo Monetário Internacional.

Apesar da queda do preço dos combustíveis, sua principal fonte de riqueza, o país continua crescendo ano contra ano.

A lista contém os 15 países mais ricos do mundo em termos de PIB per capita e foi elaborada pelo Fundo Monetário Internacional. O estudo também leva em conta a moeda de cada país e compara o poder econômico da população para comprar bens em relação a outros países.

Assim como o Catar, muitos dos territórios entre os mais ricos do mundo têm suas economias abastecidas por grandes reservas de petróleo e gás. É o caso de Brunei, no Sudeste Asiático, Arábia Saudita e Emirados Árabes, no Oriente Médio.

Com apenas 600 mil habitantes, Luxemburgo tem uma população rica e cresceu mais do que a União Europeia em 2016. Esse ano, mantém o segundo lugar no ranking, o que pode mudar com as instabilidades geradas pelo Brexit.

A Islândia está na lista pelo crescimento do PIB, impulsiona pelo turismo, exportações e investimentos, diz a Fortune. O país está conduzindo sua recuperação econômica, assim como San Marino, que também aparece na lista após uma recessão.

Cingapura está em um ritmo acelerado de crescimento, diz o órgão, e cresceu 2,7% em 2017. O país busca acelerar o desenvolvimento de tecnologias e inovações disruptivas para continuar se expandindo, afirma a publicação.