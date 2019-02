Os 15 países mais prontos para o futuro (e o Brasil em 69º)

1/18 (ANDRE VALENTIM)

São Paulo - As novas tecnologias estão mudando a economia - e neste novo mundo, inovação e conhecimento serão cada vez mais importantes. Há 13 anos, o Fórum Econômico Mundial divulga o que os países tem feito para se preparar para um futuro digital. No caso do Brasil, não muito. Apesar de algumas melhoras pontuais, o país caiu 9 posições do ano passado para cá. O relatório leva em conta 54 indicadores em 4 categorias: ambiente (regulatório, político e de negócios), prontidão tecnológica (infraestrutura, preços e competências), usabilidade (por governos, indivíduos e empresas) e impactos (econômicos e sociais). 148 países foram analisados. Veja a seguir o top 15 mais o Brasil: