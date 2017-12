Orçamento pode ser votado no plenário ainda nesta quarta

Brasília – O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), disse nesta quarta-feira, 13, que o Orçamento de 2018 pode ser votado nesta quarta-feira, 13, no plenário.

O relatório ainda está em discussão na Comissão Mista de Orçamento, mas, segundo o deputado, o clima está “tranquilo” na CMO e o texto pode ser trazido para o plenário ainda nesta data.

Moura defendeu, no entanto, que a prioridade do governo é a votação da reforma da Previdência. Para ele, porém, a aprovação do Orçamento não atrapalharia os planos de votar as mudanças nas regras da aposentadoria na próxima semana.

No início da semana, o presidente Michel Temer fez um apelo para que o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), deixasse a votação do Orçamento para a próxima semana.

O Palácio do Planalto temia que, com a conclusão da discussão orçamentária, a última semana de trabalho no Legislativo ficasse esvaziada, impedindo o governo de votar a reforma da Presidência.

Nos últimos dias, líderes da base aliada têm sinalizado que, por falta de apoio, a votação do texto deve ficar para fevereiro do ano que vem. A secretaria do Congresso confirma que a votação do Orçamento pode ocorrer ainda nesta quarta.