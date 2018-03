Operadora de bolsa CME vai comprar britânica NEX por US$5,5 bi

A operadora norte-americana de bolsas CME anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar a britânica NEX por 5,5 bilhões de dólares, criando um grupo transcontinental no trilionário mercado de moedas e bônus de governos.

A união das duas companhias vai permitir que investidores acessem operações de moeda e futuros e serviços de balcão por meio de um único provedor pela primeira vez, melhorando acesso aos mercados, afirmou o presidente-executivo da NEX, Michael Spencer, em comunicado.

Spencer é uma personalidade importante na indústria financeira de Londres e já foi tesoureiro do partido Conservador inglês. Ele fará parte do conselho da CME e será conselheiro especial da companhia combinada após a conclusão do negócio.

“A decisão da CME em escolher Londres como sede europeia também é um sinal de tremendo apoio para o setor financeiro britânico”, disse Spencer. A sede do grupo combinado será em Chicago.

A oferta da CME, uma das maiores operadoras de bolsas de valores do mundo e dona da Chicago Board of Trade (CBOT) e Chicago Mercantile Exchange, representa um prêmio de 2,9 por cento sobre o preço de fechamento das ações na quarta-feira.

A CME afirmou que o acordo vai ampliar sua presença na Europa, Oriente Médio, África e região Ásia-Pacífico. A empresa espera que a aquisição gere economias de 200 milhões de dólares até o final de 2021.