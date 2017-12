Opep vê mercado de petróleo equilibrado até o fim de 2018

Londres – A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) espera que o mercado mundial de petróleo fique equilibrado até o fim de 2018, em meio ao acordo com outros produtores para cortar a oferta e reduzir o excesso de estoque, mesmo com os Estados Unidos e outros produtores que não participam do acordo elevando a produção.

A Opep informou em um relatório mensal que reduziu sua estimativa para 2018 da demanda global por seu petróleo bruto em 270 mil barris por dia (bpd), para 33,15 milhões de bpd, em parte devido à maior oferta dos EUA.

Mas o grupo de produtores de 14 países disse que a sua produção de petróleo em novembro, avaliada por fontes secundárias, ficou em 32,45 milhões de bpd, uma queda de cerca de 133 mil bpd ante outubro e abaixo da previsão da demanda de 2018.