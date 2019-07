Opep+ renova corte de 1,2 milhão de bpd na produção até 2020

São Paulo — A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concluiu nesta terça-feira sua reunião em Viena, na Áustria, onde decidiu estender por mais nove meses, até 31 de março de 2020, os cortes de 1,2 milhão de barris por dia (bpd) em relação aos níveis de outubro de 2018 na produção do óleo – 800 mil bpd a menos vindos da Opep e 400 mil bpd, de aliados.

De acordo com o comunicado divulgado pelo grupo de países, a reunião “concentrou suas deliberações nos recentes desenvolvimentos do mercado de petróleo e nas perspectivas imediatas” e considerou “as grandes incertezas subjacentes e suas possíveis implicações no mercado global de petróleo”.

Enquanto os contratos futuros de petróleo acumulam alta de mais de 20% desde dezembro, quando a Opep+ decidiu pelos cortes, que foram implementados a partir de janeiro, a desaceleração global e a contração da indústria em alguns das principais economias preocupa, porque poderiam pesar sobre a demanda da commodity.