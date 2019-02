Opep reduz produção de petróleo para menor nível em quase 4 anos, diz AIE

São Paulo — A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou sua produção em 930 mil barris por dia (bpd) em janeiro, a 30,83 milhões de bpd, o menor nível em quase quatro anos, segundo relatório mensal divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia (AIE). Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait foram os principais responsáveis pela redução.

Em seu próprio relatório, publicado ontem, a Opep estimou que sua produção caiu 797 mil bpd no mês passado.

Os documentos da AIE e da Opep vieram depois que o cartel e outros grandes produtores começaram a implementar cortes em sua oferta em janeiro.

No início de dezembro, a Opep e aliados liderados pela Rússia decidiram reduzir sua produção em 1,2 milhão de bpd durante o primeiro semestre de 2019, como parte de uma estratégia para conter a oferta global excessiva e impulsionar os preços do petróleo. A Opep se responsabilizou por um corte de 800 mil bpd e os aliados, pelos demais 400 mil bpd.

A AIE, entidade com sede em Paris que presta consultoria a governos e empresas sobre tendências do setor de energia, disse que a Arábia Saudita, líder informal da Opep, cortou a produção de janeiro bem acima da cota com a qual havia se comprometido, em 400 mil bpd, a 10,24 milhões de bpd.

A Rússia, no entanto, reduziu sua oferta em apenas 60 mil bpd no mês passado, a 11,71 milhões de bpd, informou a agência.

O cumprimento do acordo de corte na produção por integrantes da Opep em janeiro foi de 86%, enquanto o dos aliados ficou em apenas 25%, de acordo com a AIE.

Para a demanda global por petróleo deste ano, a AIE reiterou que continua esperando um acréscimo de 1,4 milhão de bpd. A agência alertou, porém, que a “desaceleração econômica (global) limita quaisquer tendências de alta”. Com informações da Dow Jones Newswires.