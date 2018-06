Opep faz acordo preliminar e eleva produção de petróleo em 600 mil bpd

Viena – Ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) concordaram nesta sexta-feira com um acordo preliminar para elevar a produção de petróleo em cerca de 600 mil barris diários, segundo pessoas relacionadas ao assunto.

O acordo é preliminar e envolve os chamados barris efetivos – ou barris “reais” que, na verdade, atingirão os mercados eventualmente, disseram as pessoas. A reunião da Opep continua nesta sexta-feira à tarde em Viena. Os ministros não decidiram sobre o mecanismo exato para aprovar o aumento, ou como o grupo comunicará os detalhes técnicos, disseram essas pessoas.

Os ministros entraram na reunião desta sexta-feira com uma meta oficial de aumentar a produção em um milhão de barris por dia, divididos entre os membros da Opep e um grupo de aliados não membros do cartel, liderados pela Rússia. Como cada país desse grupo dividiria, em teoria, uma parte do aumento – e alguns países não conseguiriam impulsionar a produção agora -, um milhão de barris diários se traduziu em algo próximo de 600 mil barris por dia.