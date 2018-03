Opep e Rússia consideram cooperação de 10 a 20 anos, diz príncipe saudita

Nova York – A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) está buscando um acordo de longo prazo para cooperar nos controles de produção de petróleo com a Rússia e outros aliados, disse o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

“Estamos trabalhando para mudar de um acordo de ano para ano para um acordo de 10 a 20 anos”, disse o príncipe herdeiro à Reuters em uma entrevista em Nova York.

“Temos um acordo sobre o quadro geral, mas ainda não em relação aos detalhes.”

A Arábia Saudita se aliou à Rússia e a outros produtores para colaborar na redução da oferta de petróleo em 2017, depois que os preços da commodity caíram. O ministro do petróleo saudita disse na semana passada que Riad pretende estender o acordo para 2019.

O príncipe disse que a listagem de 5 por cento da petrolífera estatal saudita Aramco poderá ocorrer no final de 2018 ou no início de 2019, dependendo das condições do mercado.