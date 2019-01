Opep diz que países apoiaram meta de acordo de corte na produção

São Paulo – A reunião de monitoramento do acordo de corte na produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de outros grandes produtores foi “conduzida em uma atmosfera construtiva e se mostrou frutífera”. Além disso, o cartel afirmou que os países presentes apoiaram a meta de alcançar conformidade no pacto de redução da oferta da commodity.

Em comunicado após o encontro, realizado em Abu Dabi, a Opep afirmou que os Emirados Árabes Unidos sinalizaram “o forte e firme compromisso do país com a implementação completa dos ajustes de produção feitos pela Opep e por países não participantes [do cartel]”. De acordo com o grupo, as conclusões alcançadas na reunião irão ajudar a facilitar a plena conformidade do pacto de redução da oferta, já que “os países permanecem firmes no compromisso de cumprimento do acordo”.

De acordo com a Opep, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, o Casaquistão e a Malásia expressaram “pleno apoio ao mecanismo de monitoramento existente e sua vontade de cooperar plenamente com o acordo, a fim de atingir o objetivo de alcançar a plena conformidade”.

A reunião em Abu Dabi foi copresidida pelo Kuwait e pela Rússia, na presença da Arábia Saudita. Segundo a Opep, as conclusões dessa reunião extraordinária serão discutidas em um próximo encontro, previsto para ocorrer em 21 de agosto, em Viena, na Áustria.