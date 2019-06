Onyx admite que governo pode apresentar projeto de lei sobre capitalização

São Paulo – O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, admitiu nesta segunda-feira, 17, que o governo pode encaminhar à Câmara dos Deputados um projeto de lei específico para a questão da capitalização na reforma previdenciária. A proposta, que permitiria ao trabalhador fazer uma contribuição para a própria previdência, além do regime geral, foi retirada no relatório fina da Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Casa.

Onyx, no entanto, afirmou que pretende fazer com que a capitalização volte ao debate antes da votação final do projeto, previsto inicialmente para a primeira semana de julho. “Vamos ver se consegue voltar no plenário e, se eventualmente, não for possível, no segundo semestre enviaremos um projeto mais detalhado”, afirmou o ministro após a abertura do Ethanol Summit, em São Paulo.

Ele considerou o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) como “bom” e avaliou que a potência fiscal de R$ 900 bilhões de economia em dez anos dá condição de solvência ao País. Onyx minimizou as críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes e considerou natural as mudanças em propostas do Executivo no Parlamento.

“Paulo Guedes é ‘pai da criança’ e, claro, tem pontos que ele gostaria de ver contemplados. Mas estamos colecionando, ao longo do tempo, aprovações em todos os projetos, o presidente (Bolsonaro) foi parlamentar e sabe que vai haver modificações”, disse, antes de elogiar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fez duras críticas ao governo desde a última sexta-feira. “Rodrigo Maia tem ajudado em muito para construir essa potência Fiscal”, concluiu.