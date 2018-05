ONU espera que economia global cresça 3,2% em 2018 e 2019

Nações Unidas – A economia global está superando as expectativas e registrará um crescimento de 3,2% em 2018 e 2019, segundo as previsões informadas pelas Nações Unidas nesta quinta-feira.

A organização adverte que esse progresso pode ser freado pelas crescentes disputas comerciais, a incerteza a respeito das políticas monetárias, os níveis de dívida e o aumento das tensões geopolíticas.

O relatório da ONU revisa levemente em alta as previsões feitas pela organização em dezembro do ano passado, embora mantenha as perspectivas de crescimento abaixo das feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em abril, o FMI previu um crescimento global de 3,9% para 2018 e 2019, mas da mesma forma que as Nações Unidas alertou que as disputas comerciais e outros fatores podem reduzir esses números.

A ONU explicou nesta quinta-feira que a melhora das expectativas se baseia principalmente em um crescimento maior que o esperado nas economias desenvolvidas graças a uma alta dos salários, das condições favoráveis ao investimento e ao impacto em curto prazo das medidas de estímulo nos Estados Unidos.

Com a demanda global em aumento, o comércio internacional está se acelerando, segundo a ONU, que prevê que muitos países exportadores de matérias-primas se beneficiarão com a alta dos preços da energia e dos metais.

Apesar da alta dos preços, a ONU considera que as pressões inflacionárias continuarão contidas na maioria das economias.