OMC: Tarifas e Brexit sem acordo são riscos para crescimento do comércio

Genebra — A imposição de tarifas sobre importações de carros dos Estados Unidos terá um impacto maior na economia mundial do que a guerra comercial entre EUA e China teve até agora, enquanto um Brexit sem acordo pode também pesar sobre o crescimento do comércio, disse nesta terça-feira, 2, o economista-chefe da OMC.

“Acho que está bastante claro que qualquer tarifa sobre automóveis deve ter um impacto maior na economia global do que o que vemos do conflito entre EUA e China”, disse Robert Koopman a repórteres, quando a Organização Mundial do Comércio divulgou sua estimativa comercial anual.

Desaceleração da economia mundial

Para a OMC, crescimento do comércio mundial de mercadorias deve registrar uma desaceleração em 2019. A organização considerou urgente solucionar as “tensões” comerciais

Em setembro, a OMC já havia reduzido a previsão de crescimento do comércio mundial (em volume) para 2019 a 3,7%. A nova revisão, divulgada nesta terça-feira, é de um avanço de 2,6%.

“É cada vez mais urgente que resolvamos as tensões”, afirmou o diretor da organização, o brasileiro Roberto Azevedo, na apresentação anual das perspectivas comerciais no planeta.