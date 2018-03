OMC: Possibilidade de litígio existe, mas não é a única

São Paulo – O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, afirmou que a sobretaxa na importação de aço e alumínio anunciada pelos Estados Unidos aumentou a chance de uma “guerra comercial” entre países, mas que acredita na possibilidade de um diálogo para mitigar os impactos da medida tomada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Em entrevista durante o Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, na capital paulista, o diretor afirmou que conversou com o presidente Michel Temer e que o Brasil não descarta nenhum possibilidade sobre a mesa como resposta à sobretaxação. “Na conversa que eu tive com o presidente, ficou evidente que o Brasil não descartou nenhuma possibilidade, inclusive um litígio na Organização Mundial do Comércio; é uma possibilidade, mas não é a única”, destacou.

O diálogo, reforçou, pode evitar atritos irreversíveis entre países que negociam com os Estados Unidos. Azevêdo declarou se preocupar com o “efeito sistêmico” da medida americana.

“Se houver efetivamente uma situação de quebra de diálogo e adoção de medidas unilaterais em retaliação, coisas desse tipo, isso me preocupa porque pode causar um efeito dominó que é difícil de prever a extensão e a duração.”