Indicador da OMC mais baixo em 9 anos mostra fraqueza do comércio global

Genebra- O indicador antecedente trimestral sobre o comércio mundial de mercadorias caiu para seu menor nível em nove anos nesta terça-feira, o que deve colocar as autoridades em alerta para uma desaceleração mais acentuada caso as tensões comerciais continuem, disse a Organização Mundial do Comércio nesta terça-feira.

O indicador de perspectivas trimestrais da OMC, que é composto por sete guias do comércio, mostrou uma leitura de 96,3, a mais fraca desde março de 2010, ante 98,6 em novembro. Uma leitura abaixo de 100 sinaliza crescimento do comércio abaixo da tendência.

“Essa perda sustentada da força destaca a urgência de reduzir as tensões comerciais, que, juntamente com os riscos políticos contínuos e a volatilidade financeira, podem anteceder uma desaceleração econômica mais ampla”, disse a OMC em comunicado.

A OMC previu em setembro do ano passado que o crescimento do comércio mundial diminuiria para 3,7 por cento em 2019, ante 3,9 por cento estimados em 2018, mas disse que pode haver uma desaceleração mais acentuada ou uma recuperação dependendo dos desenvolvimentos políticos.

O indicador trimestral é baseado no volume de comércio de mercadorias no trimestre anterior, pedidos de exportação, frete aéreo internacional, taxa de transferência do porto de contêineres, produção e venda de automóveis, componentes eletrônicos e matérias-primas agrícolas.