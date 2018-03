Obstáculos para UE-Mercosul podem ser superados, diz Espanha

Buenos Aires – Os obstáculos finais para um longamente aguardado acordo entre o Mercosul e a União Europeia podem ser superados, disse o ministro da Economia espanhol, Roman Escolano, a repórteres nesta terça-feira.

“A Espanha está muito claramente comprometida em levar esse projeto, que temos negociado há muitos anos, a um fim nas próximas semanas ou nos próximos meses”, disse Escolano nos bastidores de um encontro de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em Buenos Aires, acrescentando que discutiu o acordo com os ministros da UE, da Argentina e do Brasil.