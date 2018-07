O salário mínimo real (e aquele realmente necessário) dos últimos 24 anos

São Paulo – Para cumprir seu objetivo, o salário mínimo teria que ter sido de R$ 3.804,06 em junho, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

É o valor suficiente “para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”.

A estimativa é feita mensalmente desde 1994 e tem como base o valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre (R$ 452,81), seguida de São Paulo (R$ 451,63), Rio de Janeiro (R$ 445,58) e Cuiabá (R$ 425,32).

O salário mínimo “suficiente” foi o mais alto desde julho do ano passado e representa praticamente 4 vezes o valor do salário mínimo atualmente em vigor, que é de 954 reais.

O valor será reajustado para R$ 1.002 no ano que vem, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que deve ser votada no próximo dia 11.

A fórmula para os aumentos foi estabelecida por lei em 2012, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff, e deve valer até 2019.

Ela determina que o reajuste anual tem como base a soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.

Consequências

Em um vídeo de 2015, o economista Carlos Eduardo Gonçalves fala de possíveis efeitos negativos caso o salário mínimo “suficiente” do Dieese virasse lei:

“O que vai acontecer com a pessoa hoje empregada que ganha um salário baixo? (…) Você acha que elas vão continuar todas empregadas ganhando R$ 3.700 ou elas vão ser mandadas emboras porque a contribuição delas pro produto final da empresa não vale esses R$ 3.700?”.

Veja o salário mínimo real e “necessário” em todos os meses desde 1994: