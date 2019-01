O que pesou (e o que aliviou) no bolso do brasileiro em 2018

São Paulo – Tomate, cebola e gás estão cada vez mais caros, mas o alho e o seguro do carro até que estão mais em conta.

Este é o cenário que surge dos números da inflação fechada de 2018, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE. No balanço geral, a taxa anual ficou em 3,75%.

É um pouco mais do que no ano anterior, mas ainda confortavelmente dentro da meta do governo – que era de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo (3%) ou para cima (6%).

Mas quem costuma ir ao supermercado ou usa determinados serviços sabe que o bolso pesou com alguns gastos específicos como plano de saúde e a energia elétrica. Veja os números:

8 alimentos que subiram dois dígitos no ano:

Variação em 2017 Alta em 2018 Tomate -4,23% 71,76% Cebola -0,72% 36,71% Batata-inglesa -3,91% 23,76% Farinha de trigo -11,53% 18,10% Frutas -16,52% 14,10% Cenoura 18,24% 12,59% Hortaliças 0,88% 10,79% Macarrão -2,90% 10,53%

E 4 quedas relevantes na mesma categoria:

Variação em 2017 Queda em 2018 Feijão fradinho -32,42% -16,73% Farinha de mandioca -3,93% -13,26% Alho -22,50% -10,81% Café moído 6,59% -8,22%

Alguns itens não-alimentícios também tiveram forte alta:

Variação em 2017 Queda em 2018 Gás veicular 8,19% 22,18% Passagem aérea 3,09% 16,02% Plano de saúde 13,53% 11,17% Tinta 3,01% 9,20% Energia elétrica residencial 10,35% 8,70% Ônibus interestadual -0,36% 8,47%

Enquanto outros da mesma categoria tiveram uma queda relevante:

Variação em 2017 Queda em 2018 Seguro de veículo 7,19% -8,86% Aparelho telefônico -6,59% -4,29% Higiene pessoal 1,77% -3,22%

Mas em sempre os itens que mais encareceram são aqueles que fazem maior pressão na inflação. Isso porque a tinta, por exemplo, não é tão central para as famílias quanto a energia elétrica.

Veja quais foram as 6 maiores pressões sobre a inflação no ano: