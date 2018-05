O que impede o Brasil de ser mais inovador, segundo 6 especialistas

São Paulo — Nos últimos sete anos, o Brasil despencou 22 posições no Índice Global de Inovação, principal ranking internacional sobre o tema. Atualmente, o país ocupa o 69º lugar da lista —e ainda é grande o desafio da indústria brasileira de abraçar as novas tecnologias.

Representantes do setor público, presidentes de grandes companhias privadas, economistas e estudiosos debateram o tema “Indústria do Futuro” durante o EXAME Fórum Inovação, realizado em parceria com a CNI (Confederação Nacional das Indústrias), no último dia 18 de maio, em São Paulo.

A seguir, você verá seis depoimentos sobre como a indústria brasileira tem trabalhado para se tornar cada vez mais inovadora e para tentar aumentar sua representatividade na economia do país, além dos obstáculos que as companhias têm encontrado no caminho. Confira:

Gilberto Kassab, atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na gestão do presidente Michel Temer, analisa a importância da inovação em momentos de conjuntura econômica desfavorável:

Soumitra Dutta, ex-reitor e professor de gestão na Cornell SC Johnson College of Business, diz que o principal desafio do Brasil na corrida pela inovação é a velocidade:

Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil, comenta que os consumidores estão “ávidos para ver a inovação gerando valor”:

Jorge Almeida Guimarães, diretor-presidente da ABRAPII (Associacāo Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), afirma que “crise é sinônimo de oportunidade” e as empresas sabem disso:

Bernardo Gradin, presidente da GranBio, avalia que o Brasil precisa agilizar a aprovação de patentes e criar uma cultura de inovação nas empresas:

Mauro Kern, vice-presidente executivo de engenharia da Embraer, diz que o Brasil perdeu espaço entre as nações inovadoras, mas tem muito potencial para correr atrás do prejuízo: