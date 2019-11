O que está no pacote de reformas Mais Brasil anunciado hoje por Guedes

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram nesta terça-feira (05) ao Senado Federal um novo plano de reformas econômicas apelidado de Mais Brasil.

As três propostas de emenda à Constituição (PEC) tem como princípio os chamados “3 Ds”: desobrigar, desindexar e desvincular o Orçamento. 93% das despesas hoje são obrigatórias, o que exige compressão cada vez maior do investimento.

Se aprovados, os textos criariam mecanismos automáticos de ajuste das contas públicas em momentos de crise fiscal, além de redefinir a divisão de recursos entre União, estados e municípios.

Para se tornarem leis, as emendas constitucionais precisam ser aprovadas por uma maioria de dois terços dos deputados e senadores em dois turnos de votação. Guedes não quis arriscar um prazo para aprovação.

A apresentação de outros passos do pacote já prometidos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, e um projeto de lei para acelerar as privatizações, deve ficar para a semana que vem. Veja o que foi detalhado hoje:

PEC do Pacto Federativo

A primeira parte do chamado “novo pacto federativo” foi a decisão de que 33% dos recursos da cessão onerosa do pré-sal serão compartilhadas com estados e municípios.

A PEC vai além, com previsão de que o recebimento de recursos provenientes de royalties e participações especiais deve promover transferência entre R$ 400 bilhões e R$ 500 bilhões a Estados e municípios nos próximos 15 anos.

Os piso mínimos hoje estabelecidos separadamente para os gastos em saúde e educação dos entes federativos passam a ser um piso único, permitindo que o gestor decida em qual área usar.

Estados e municípios hoje são constitucionalmente obrigados a despender um mínimo de 25% da receita líquida de impostos em educação. No caso da saúde, o percentual é de 12% da receita para estados e 15% para municípios.

Na coletiva, membros da equipe econômica disseram que a possibilidade de incluir inativos nesta rubrica ficou de fora da versão final. Isso já é feito em alguns estados, o que foi objeto de questionamentos judiciais. A possibilidade foi criticada hoje mais cedo pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Será criado um novo conselho fiscal responsável por avaliar a situação financeira dos entes, reunindo a cada três meses o presidente da República, os presidentes da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas de União (TCU), do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos Tribunais de Contas dos Estados.

Os benefícios tributários serão reavaliados a cada 4 anos, e no âmbito federal, a partir de 2026, não poderão ultrapassar 2% do PIB. Enquanto estiver acima desse teto, não pode haver concessão, ampliação ou renovação do benefício.

A União também fica proibida, a partir de 2026, de socorrer entes em dificuldade fiscal e financeira, e também só pode, a partir daquele ano, dar garantias aos estados e municípios em operações com organismos internacionais.

Municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total serão incorporados pelo município vizinho.

A estimativa de Waldery Rodrigues, secretário especial da Fazenda, é que 1.254 dos 5.570 se enquadrem nessa categoria. O processo de extinção ocorreria a partir de 2026 e seria organizado por meio de lei complementar.

PEC Emergencial

Será definido “estado de emergência fiscal” para a União quando o Congresso autorizar o desenquadramento da regra de ouro, que impede a emissão de dívida para financiar despesas correntes.

Para os estados, será emergencial quando a despesa corrente ultrapassar 95% da receita corrente. Nos dois casos, mecanismos automáticos de ajuste serão então disparados automaticamente.

Benefícios deixariam de ser corrigidas pela inflação, com exceção daqueles da Previdência – aposentadoria, auxílios e pensões – e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

União, estados e municípios em emergência não poderão promover funcionários (com algumas exceções, como membros do MP, policiais, militares e judiciário) e ficam impedidos de dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreiras, fazer concursos ou criar verbas indenizatórias.

“Um país em crise não pode ter essa concessão automática de aumentos (salariais), é preciso uma trava”, disse Guedes, que promete que com isso “nenhuma crise dura mais do que um ano e meio ou dois”.

Também fica suspensa a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários, além de permitir redução de até 25% da jornada de trabalho com redução equivalente de salário para os servidores. No caso da União, os repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ficariam suspensos.

A PEC deve abrir um espaço no Orçamento de R$ 26 bilhões em 2020, se já entrar em vigor no ano que vem, dobrando para quase R$ 50 bilhões no segundo ano. Os cálculos são do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

PEC dos Fundos Públicos

De acordo com o governo, há 281 fundos públicos no Orçamento com R$ 220 bilhões em recursos “parados enquanto o país está no vermelho” pois estão carimbados por lei para determinado fim. Exemplos incluem o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo e o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

A ideia da PEC é que estes recursos sejam usados para abatimento da dívida pública, e que eventuais novos recursos sejam aplicados prioritariamente nos programas de Erradicação da Pobreza e Reconstrução Nacional.

A maioria dos fundos será extinta no fim do segundo ano subsequente à aprovação da PEC, que também exige a aprovação de lei complementar para criação de novos fundos.

Veja mais detalhes na coletiva: