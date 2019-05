O que dizem 10 governadores sobre PPPs e concessões de serviços públicos

São Paulo — Como as parcerias público-privadas e concessões de serviços públicos podem contribuir para o crescimento econômico do Brasil? O tema foi discutido por autoridades e especialistas no EXAME Fórum PPPs e Concessões hoje em São Paulo.

Os participantes apontaram oportunidades de negócios que serão criadas pelas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Também debateram as dificuldades jurídicas e políticas encontradas nessas parcerias e como superá-las. Veja, a seguir, o que dizem sobre o tema 10 governadores e um deputado federal.

João Doria Junior, governador de São Paulo

Ratinho Júnior, governador do Paraná

Rui Costa, governador da Bahia

Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Helder Barbalho, governador do Pará

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

Renan Filho, governador de Alagoas

Flávio Dino, governador do Maranhão

Wellington Dias, governador do Piauí

Arnaldo Jardim, deputado Federal