A “nova CPMF” é uma boa ideia? Veja os argumentos a favor e contra

Numa de suas famosas tiradas, Benjamin Franklin escreveu no século XVIII: “Nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos”.

Aplicada ao Brasil do século XXI, no entanto, a frase de um dos mais brilhantes pais fundadores dos Estados Unidos estaria certa pela metade. Aqui, a economia informal – equivalente a cerca de 40% do PIB – deixa um exército de contribuintes em potencial ao largo do sistema tributário.

A boa notícia é que se trata de um problema de solução simples. Bastaria a adoção, no bojo da reforma tributária, de um imposto sobre transações financeiras que substituísse os impostos mais burocráticos e ineficientes, como ICM, PIS e Cofins.

Por ter base universal, esse imposto poderia ter uma alíquota baixíssima. A comparação não deixa dúvida: enquanto a base arrecadação de um imposto sobre valor agregado (IVA) gira em torno de R$ 2 trilhões, a de um imposto sobre pagamentos é de R$ 1,4 quatrilhão.

Dessa maneira, se todos pagassem, todos poderiam pagar menos, sem sobrecarregar ainda mais a parcela da sociedade que hoje contribui. Os três pilares tributários – impostos sobre consumo, renda e patrimônio – já estão exauridos: qualquer aumento de alíquota teria efeito negativo sobre a arrecadação, com aumento da sonegação.

Ora, o imposto sobre transações financeiras é insonegável por natureza. Não é uma vantagem pequena, quando se pensa que a sonegação no Brasil é da ordem de R$ 400 bilhões, ou seja, quase a metade do que o governo espera economizar em dez anos com a reforma da Previdência.

Tecnicamente, a mudança seria simples. Os bancos brasileiros, entre os mais modernos do mundo em tecnologia, já estão aparelhados para fazer o recolhimento. A cada impulso eletrônico, a dedução seria automática. Por isso, por não ser declaratório, esse imposto dispensaria grande parte da burocrática máquina da Receita Federal.

A alternativa do IVA, por outro lado, seria desastrosa. Esse imposto não apenas não alcança a informalidade como é socialmente injusto, devido ao dogma da alíquota flat e ao fato de ser cobrado no destino, a ponta mais vulnerável de qualquer cadeia produtiva.

Além disso, não faz mais sentido aplicar a lógica do passado, dos tempos de economia linear, num mundo dominado pelas transações eletrônicas. Rastrear e taxar deslocamentos físicos de mercadorias é algo que cada vez mais pertence a tempos remotos. Hoje os produtos se desmaterializam e se tornam invisíveis à fiscalização.

O Brasil está pronto para dar esse passo fundamental e garantir um crescimento substancial e sustentável. É preciso apenas vontade política para se quebrar o paradigma da tributação.

Se o Congresso tiver a ousadia e o bom senso que dele se espera, a máxima de Benjamin Franklin volta a valer no Brasil – para o bem de todos nós.

