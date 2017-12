O peso dos impostos em 31 produtos de fim de ano

São Paulo – Viagem, ceia, decoração e comemoração: nenhum aspecto das festas de fim de ano escapa da alta carga tributária brasileira.

Um vinho importado, por exemplo, tem quase 70% de impostos, enquanto um espumante tem 60%.

Os números são de um levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) encomendado para o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

“Ao adquirir produtos e serviços, muitas vezes não percebemos todo esse imposto embutido. Por isso, temos que ficar atentos à carga tributária informada nas notas fiscais. Uma população mais consciente cobrará seus governantes e exigirá que façam o melhor uso do dinheiro público”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), em nota para a imprensa.

No final da lista estão as passagens de ônibus e de avião, com peso dos impostos na faixa dos 22%.

Curiosamente, alimentos como lentilhas têm uma carga tributária 10 pontos percentuais abaixo da praticada sobre azeitonas e castanhas.

“Há uma maior incidência tributária sobre os eletrônicos, os importados e os alimentos da ceia de Natal, porque, de acordo com a característica da essencialidade de cada um, que norteia o princípio da seletividade, esses produtos são considerados supérfluos, na visão do legislador”, diz presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, também em nota.

O Impostômetro da ACSP, que soma todos os impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros no período de um ano, atingiu nesta quinta-feira (21) a marca de R$ 2,1 trilhões.

Até o último dia do ano, o placar deve chegar a R$ 2,170 trilhões, crescimento de 8,4% em relação ao ano passado, sem considerar a inflação.

Veja a carga tributária de 31 produtos e serviços consumidos com frequência nesta época: