O orçamento indiano e o desafio de incluir os excluídos

O orçamento indiano para o ano fiscal 2018-2019 será divulgado nesta quinta-feira. É o último plano orçamentário a ser apresentado pelo primeiro-ministro Narendra Modi nesta gestão.

Com eleições sendo realizadas em 2019, a dúvida é se Modi irá apresentar um programa mais populista, para angariar votos para a reeleição, ou se manterá o foco fiscal.

O anúncio é especialmente importante por que a Índia é a grande economia que mais cresce no mundo, com taxas acima de 7%, e o país que maior simboliza os desafios destacados no Fórum Econômico Mundial da semana passada, que foi aberto justamento por Modi: como crescer incluindo os excluídos.

O país concentra, sozinho, um terço da pobreza mundial, e tem o desafio de superar divisões sociais e sectárias para incluir um enorme percentual de sua população no mercado consumidor.

Uma pesquisa da agência Reuters mostrou que a expectativa dos economistas é de que o déficit fiscal, previsto para ficar em 3% em 2018, na verdade suba para 3,2%.

Já uma pesquisa da agência Bloomberg, além de prever os 3,2% para este ano, prevê também que o déficit fique em 3,5% em 2019.

Espera-se que Modi amplie os investimentos em áreas-chave para terminar o mandato de forma bem-sucedida.

A principal delas é a agricultura, com a apresentação de um programa de desenvolvimento rodoviário em aldeias e de geração de empregos. Isso porque, nas últimas eleições estaduais, em 2017, a Aliança Democrática Nacional de Modi perdeu força com eleitores que vivem em zonas rurais.

Prevendo uma ampliação nos investimentos e um desafio fiscal pela frente, o Banco Central da Índia já marcou uma reunião para a próxima semana para falar sobre o orçamento.

A pesquisa da Bloomberg, porém, prevê que a taxa básica de juros deve se manter inalterada, em 6%.

A previsão então é de que o orçamento tente abraçar uma parte da população a que o governo não tem dado muita atenção — mas sem extravagâncias.