Se na saúde o cenário é incerto, imagina na economia, diz Zeina Latif

Zeina Latif, uma das principais analistas econômicas do Brasil, avalia que todo o ocidente errou para entender o tamanho das consequências do novo coronavírus, que impacta oferta econômica, o desemprego e obviamente a saúde. “Essa é uma crise diferente, com grau de complexidade muito maior do que outras já vividas”, diz.

Latif é a convidada desta terça-feira, 7, na série exame.talks. e conversa com os repórteres Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro sobre os desafios econômicos do novo coronavírus e a resposta do governo brasileiro.

Em sua opinião, apesar de o Brasil ter demorado mais do que outros países vizinhos para agir em relação à pandemia, agora o governo federal e o Congresso têm tido clareza nas prioridades, mas ainda há um campo nebuloso para enfrentar: “se na saúde o cenário é incerto, imagina na economia”.

A economista vê como positivas as medidas de transferências de recursos para a saúde, que hoje já somam cerca de 14 bilhões de reais, e aprova também a iniciativa de transferência de renda básica para os trabalhadores informais. Ela alerta, no entanto, que “hoje, o principal problema, é que a gente não consegue dizer quanto tempo vamos ficar no isolamento”.

O avanço da covid-19 em todo o mundo, que já deixou mais de 1,3 milhão de infectados confirmados, derrubou previsões de crescimento mundial, trouxe incertezas para os mercados financeiros e deixou ainda mais desprotegidas as populações mais vulneráveis.

Agora, governos buscam um equilíbrio para garantir uma eficácia sanitária, ao mesmo tempo em que tentam preservar a economia e a sua população. “A questão é reduzir o sofrimento e tentar fazer com que a crise não seja forte”, disse recentemente Latif.

No Brasil, a corrida para minimizar os impactos não tem sido diferente do resto do mundo: até agora, mais de 70 medidas foram apresentadas pelo Ministério da Economia, envolvendo as áreas de saúde, manutenção do trabalho e garantias sociais.

O desafio em comum para todos é como colocar todas as necessidades em prática, em um tempo ágil, já que o mundo passa por uma emergência de saúde pública histórica.