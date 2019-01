Número do Caged era esperado e tem certa defasagem, diz Meirelles

Washington – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os dados do Cadastro Geral de Empregados de março, com o fechamento líquido de 63.624 vagas formais, “era esperado e tem certa defasagem”, pois quando está em curso um processo de reversão da situação da economia, de queda para avanço do Produto Interno Bruto (PIB), o mercado de trabalho demora mais para reagir.

“Nossa expectativa é de que no meio do ano teremos estabilização e início de um fluxo mais estável de criação de empregos”, apontou.

Segundo o ministro, contudo, a economia já dá sinais de expansão, como mostraram os dados do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-BR), na margem, em janeiro e em fevereiro, quando “subiu 1,3%, um número muito forte”.

Para Meirelles, “os dados de emprego podem mostrar alguma acomodação em março, em termos de atividade. Precisamos ver o IBC-BR”.