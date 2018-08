Número de solicitações de seguro-desemprego caem em 2 mil nos EUA

Washington – Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram na semana passada em 2 mil e se situaram em 210 mil, mantendo-se em níveis mínimos há 50 anos, informou nesta quinta-feira o Departamento de Trabalho do país.

Essa redução foi maior que a esperada pelos analistas, que tinham previsto 215 mil novas solicitações para a semana que terminou em 18 de agosto.

Quanto ao número médio de solicitantes do subsídio durante o último mês, um indicador mais confiável do andamento do mercado de trabalho nos EUA, este caiu em 1.750 solicitações e ficou em 213.750, segundo o relatório do governo.

As solicitações de seguro-desemprego estão há 181 semanas consecutivas abaixo de 300 mil, um sinal da boa saúde do mercado de trabalho americano.

O número total de pessoas que recebem subsídios por desemprego de maneira contínua não apresentou mudanças e seguiu em torno de 1,73 milhão, número próximo do nível mais baixo desde 1973.

O mercado de trabalho americano continuou mostrando força durante os primeiros 18 meses de mandato do presidente Donald Trump e o índice de desemprego ficou em 3,9% em julho.